В Свердловской области подвели спортивные итоги 2018 года

Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM Министерство физической культуры и спорта Свердловской области подвело итоги работы за 2018 год. Министр Леонид Рапопорт отметил, что минувший год был знаковым для региона.

«Грандиозным спортивным событием минувшего года стало проведение матчей турнира планеты — Чемпионата мира по футболу в столице Среднего Урала. За четыре матча трибуны стадиона «Екатеринбург Арена» посетили около 125 тысяч человек. В дни матчей в уральской столице еще 225 тысяч человек стали гостями фан-зоны», — рассказал министр.

По его словам, яркими спортивными событиями 2018 года также стали: международный турнир по дзюдо «Большой шлем», континентальный кубок FIS по лыжному двоеборью, кубок мира FIS по прыжкам на лыжах с трамплина, международный легкоатлетичеий марафон «Европа-Азия», чемпионат мира по парусному спорту в матчевых гонках среди женщин, всемирная боксерская суперсерия.

Всего в минувшем году прошло свыше 8 400 мероприятий, из них более 30 международного уровня.

Сегодня свыше 1 миллиона 600 тысяч человек в области регулярно занимаются физической культурой и спортом.

Свердловские спортсмены в 2018 году завоевали более 2 тысяч медалей на различных соревнованиях, из них 256 медалей международного уровня.

На XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) блестяще выступили уралочки — семикратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Анна Миленина и шестикратная чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением зрения Михалина Лысова. На их счету 11 медалей из 24, завоеванных российскими спортсменами.

За высокие спортивные достижения уральские спортсменки были награждены президентом России Владимиром Путиным Орденом Почёта. Валерий Огородников, наставник Анны Милениной и Михалины Лысовой, был удостоен Национальной спортивной премии Министерства спорта России по итогам 2018 года в номинации «Преодоление», в категории «Лучший тренер».

Обладателем Национальной спортивной премии министерства спорта России стал и воспитанник свердловской хоккейной школы, олимпийский чемпион Павел Дацюк. Он был выбран лучшим спортсменом 2018 года в номинации «Гордость России».

Минувший год стал знаменательным также в связи с присвоением бессменному тренеру волейбольной команды «Уралочка — НТМК» Николаю Карполю звания Героя Труда Российской Федерации.

По словам Леонида Рапопорта, задачи, которые сейчас ставятся перед спортивной отраслью на период до 2024 года и далее, напрямую связаны с майскими указами Президента Российской Федерации. Стратегически обозначена чёткая цель — к 2024 году 55 процентов россиян должны регулярно заниматься физкультурой и спортом, соответственно, нужно обеспечить спортивную инфраструктуру, чтобы эта цифра могла стать реальностью. В целях создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом реализуется региональный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Кроме того, в регионе в рамках программы «Пятилетка развития Свердловской области», направленной на вывод нашего региона в тройку российских лидеров по экономическим и социальным показателям по направлению «Сохранение и развитие человеческого потенциала» в регионе, успешно реализуются проекты «3аймись спортом! Навстречу комплексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во дворе», «Спорт для всех».

«За прошедшие пять лет в области построено больше объектов спортивной инфраструктуры, чем за весь постсоветский период. При этом делается акцент на том, чтобы насыщать и обогащать спортивную палитру, давать возможность уральцам пробовать свои силы в самых разных дисциплинах по месту жительства», — рассказал министр.

Сегодня в регионе развивается более 120 видов спорта, 41 из них является базовым. По 91 виду спорта готовятся мастера спорта России.

По словам Леонида Рапопорта, в 2019 году приоритетными направлениями работы министерства физической культуры и спорта Свердловской области станут: реализация мероприятий по поэтапному внедрению в регионе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); совершенствование системы подготовки спортивного резерва спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации; организация и проведение многоэтапных региональных и всероссийских физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения; обеспечение подготовки спортсменов Свердловской области для участия в чемпионатах мира и Европы, а также значимых международных спортивных мероприятиях; реализация мероприятий заявочной кампании на право проведения в городе Екатеринбурге Всемирной летней Универсиады 2023 года; реализация программных проектов «Пятилетки развития Свердловской области» на 2017−2021 годы», мероприятий регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»; утверждение Стратегии развития физической культуры и спорта в Свердловской области на период до 2035 года.

«Достижение стратегических ориентиров регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография»: увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, не менее 82,7%; увеличение доли граждан среднего возраста, физической культурой и спортом систематически занимающихся, не менее 28,5%; увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, не менее 13,3%; увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 52%; увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, не менее 43%», — пояснил министр.