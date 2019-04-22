«Берлинская декларация»: в Европе появится единая федерация киберспорта

Берлин, , 11:53 — REGNUM Федерация компьютерного спорта России выступила одним из инициаторов создания европейской федерации киберспорта на открытом столе, приуроченном к German Esports Summit 19. Инициативу поддержали национальные федерации из 12 стран, сообщает пресс-служба ФКС России.

Открытый стол проводился в Берлине для представителей национальных киберспортивных федераций из 15 стран, где представители большинства стран заявили, что необходимо создать единую федерацию. По результатам встречи разработали документ под названием «Берлинская декларация», в котором отражены задачи и философия организационной структуры.

Декларацию поддержали представители из 12 стран (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Швеция, Австрия, Венгрия, Сербия, Словакия, Украина и Бельгия). Ожидается, что ещё больше федераций заявят о своей поддержке в ближайшее время.

Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка основного этапа чемпионата России по компьютерному спорту 2019. Матчи основного этапа (групповой этап и стадия single elimination) пройдут с 20 апреля по 12 мая 2019 года. Финал чемпионата состоится 8 и 9 июня в Москве. Участие в нём примут четыре лучшие команды из каждой дисциплины (Dota 2, Clash of Clans и CS: GO).

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