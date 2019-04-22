В НХЛ назвали претендентов на звание лучшего защитника регулярного сезона

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) объявлены имена игроков, претендующих на звание лучшего защитника регулярного чемпионата. Об этом 22 апреля сообщается на сайте лиги.

На приз «Норрис Трофи», вручаемый лучшему защитнику регулярного сезона, претендуют Брент Бёрнс из «Сан-Хосе Шаркс», Марк Джордано из «Калгари Флэймз» и Виктор Хедман из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Победителя объявят 19 июня на церемонии вручении наград НХЛ, которая пройдёт в Лас-Вегасе.

Отметим, что в прошедшем сезоне Бёрнс сыграл 82 матча и набрал 83 очка (16+67), Джордано заработал 74 (17+57) очка в 78 играх, а Хедман записал на свой счёт 54 (12+42) очка в 70 играх.

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