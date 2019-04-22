Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Монте-Карло, Монако, 22 апреля 2019, 10:11 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версии опубликована 22 апреля на сайте ATP.
Хачанов опустился 12-го на 13-е место. Выигравший турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло итальянец Фабио Фоньини стал 12-й ракеткой мира.
Первой ракеткой по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте — испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку представитель Германии Александр Зверев.
Рейтинг ATP от 22 апреля:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 160.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 8085.
- Александр Зверев (Германия) — 5770.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 5590.
- Доминик Тим (Австрия) — 4675.
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
- Кей Нисикори (Япония) — 3690.
- Стефанос Циципас (Греция) — 3240.
- Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.
- Джон Иснер (США) — 3085.
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