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Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Спорт

Хачанов опустился 12-го на 13-е место

Монте-Карло, Монако, 22 апреля 2019, 10:11 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версии опубликована 22 апреля на сайте ATP.

Хачанов опустился 12-го на 13-е место. Выигравший турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло итальянец Фабио Фоньини стал 12-й ракеткой мира.

Первой ракеткой по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте — испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку представитель Германии Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 22 апреля:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 160.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 8085.
  3. Александр Зверев (Германия) — 5770.
  4. Роджер Федерер (Швейцария) — 5590.
  5. Доминик Тим (Австрия) — 4675.
  6. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
  7. Кей Нисикори (Япония) — 3690.
  8. Стефанос Циципас (Греция) — 3240.
  9. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.
  10. Джон Иснер (США) — 3085.

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