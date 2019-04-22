Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Монте-Карло, Монако, , 10:11 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версии опубликована 22 апреля на сайте ATP.

Хачанов опустился 12-го на 13-е место. Выигравший турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло итальянец Фабио Фоньини стал 12-й ракеткой мира.

Первой ракеткой по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте — испанец Рафаэль Надаль. Замыкает тройку представитель Германии Александр Зверев.

Рейтинг ATP от 22 апреля:

Новак Джокович (Сербия) — 11 160. Рафаэль Надаль (Испания) — 8085. Александр Зверев (Германия) — 5770. Роджер Федерер (Швейцария) — 5590. Доминик Тим (Австрия) — 4675. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115. Кей Нисикори (Япония) — 3690. Стефанос Циципас (Греция) — 3240. Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225. Джон Иснер (США) — 3085.

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