Монте-Карло, Монако, , 10:06 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на пятое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован 22 апреля на сайте организации.

Медведев дошёл до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Причём он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича, а также греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Джокович возглавил рейтинг, сместив с первой строчки швейцарца Роджера Федерера. Кроме того, итальянец Фабио Фоньини, ставший победителем турнира в Монте-Карло, вошел в первую десятку, поднявшись с 97-го на 7-е место.

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