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Нападающий «Сан-Хосе» Гертл признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт

Гертл забросил победную шайбу в матче с «Вегасом» в меньшинстве

Лас-Вегас, США, 22 апреля 2019, 09:44 — REGNUM  Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 22 апреля сообщается на сайте лиги.

В шестом матче с «Вегас Голден Найтс» (2:1) Гертл забросил победную шайбу, которая позволила «Шаркс» сравнять счёт в серии. Причём он забил гол, когда его команда играла в меньшинстве.

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Второй звездой стал вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс, который в игре с «Вегасом» отразил 58 из 59 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, который в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2) отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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