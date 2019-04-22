Renault сделали своего бывшего гонщика киберспортсменом

Амстердам, , 09:29 — REGNUM Голландский гонщик Ярно Опмер, ранее выступавший за компанию Renault, стал частью её киберспортивной команды для участия в чемпионате F1 eSports. Соревнования проводятся по игре F1 от компании Codemasters, сообщает Motosport.com.

Напарником Опмера станет Седрик Том (финалист первого сезона F1 eSports в 2017 году), а тренером Джеймс Доэрти (участник сезона 2018-го года). Третий член команды Renault будет выбран в ходе соревнований Pro Draft, которые пройдут в июле. Основной этап F1 eSports пройдёт с сентября по декабрь 2019 года.

Ранее Ярно Опмер выступал за Renault, но по итогам 2017-го года соглашение с ним не было продлено. После этого молодой гонщик начал показывать высокие результаты в игре F1, выступая в киберспортивной лиге Apex Online Racing. Тогда руководство компании пригласило его в свою команду по компьютерному спорту, которая сотрудничает с французской организацией Team Vitality.

Напомним, что ранее Министерства спорта России признало видеоигры в жанре файтинг одной из официальных дисциплин компьютерного спорта. Теперь во Всероссийском реестре видов спорта числится шесть киберспортивных дисциплин: «Боевая арена», «Соревновательные головоломки», «Стратегия в реальном времени», «Технический симулятор» и «Спортивный симулятор» и «Файтинг». Как заявил президент ФКС России Дмитрий Смит, это «стало важным шагом в институционализации российского киберспорта».

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