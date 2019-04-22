Понедельник, 22 Апреля 2019 года
09:30:13 МСК

Renault сделали своего бывшего гонщика киберспортсменом

Спорт

Теперь Ярно Опмер примет участие в соревнованиях F1 eSports

Амстердам, 22 апреля 2019, 09:29 — REGNUM  Голландский гонщик Ярно Опмер, ранее выступавший за компанию Renault, стал частью её киберспортивной команды для участия в чемпионате F1 eSports. Соревнования проводятся по игре F1 от компании Codemasters, сообщает Motosport.com.

Напарником Опмера станет Седрик Том (финалист первого сезона F1 eSports в 2017 году), а тренером Джеймс Доэрти (участник сезона 2018-го года). Третий член команды Renault будет выбран в ходе соревнований Pro Draft, которые пройдут в июле. Основной этап F1 eSports пройдёт с сентября по декабрь 2019 года.

Ранее Ярно Опмер выступал за Renault, но по итогам 2017-го года соглашение с ним не было продлено. После этого молодой гонщик начал показывать высокие результаты в игре F1, выступая в киберспортивной лиге Apex Online Racing. Тогда руководство компании пригласило его в свою команду по компьютерному спорту, которая сотрудничает с французской организацией Team Vitality.

Напомним, что ранее Министерства спорта России признало видеоигры в жанре файтинг одной из официальных дисциплин компьютерного спорта. Теперь во Всероссийском реестре видов спорта числится шесть киберспортивных дисциплин: «Боевая арена», «Соревновательные головоломки», «Стратегия в реальном времени», «Технический симулятор» и «Спортивный симулятор» и «Файтинг». Как заявил президент ФКС России Дмитрий Смит, это «стало важным шагом в институционализации российского киберспорта».

Читайте ранее в этом сюжете: Файтинги признали официальной дисциплиной компьютерного спорта в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Киберспорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить