Торторелла рассказал о перспективах Гаврикова в «Коламбусе»

Колумбус, США, , 09:13 — REGNUM Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал о перспективах российского защитника Владислава Гаврикова в клубе. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Насколько я понимаю, Гавриков — очень хороший хоккеист, но я не знаю, что будет дальше», — сказал Торторелла.

Он также отметил, что сейчас в команде есть взаимопонимание и сформирован состав, который выиграл у «Тампы» в первом раунде Кубка Стэнли.

Напомним, ранее Гавриков досрочно расторг контракт со СКА и приехал в США для подписания контракта с «Коламбусом».

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