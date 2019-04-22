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Торторелла рассказал о перспективах Гаврикова в «Коламбусе»

Спорт

«Гавриков — очень хороший хоккеист, но я не знаю, что будет дальше», — сказал Торторелла

Колумбус, США, 22 апреля 2019, 09:13 — REGNUM  Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла рассказал о перспективах российского защитника Владислава Гаврикова в клубе. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Насколько я понимаю, Гавриков — очень хороший хоккеист, но я не знаю, что будет дальше», — сказал Торторелла.

Он также отметил, что сейчас в команде есть взаимопонимание и сформирован состав, который выиграл у «Тампы» в первом раунде Кубка Стэнли.

Напомним, ранее Гавриков досрочно расторг контракт со СКА и приехал в США для подписания контракта с «Коламбусом».

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