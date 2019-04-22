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ПСВ одержал победу над «АДО Ден Хааг»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Эйндховен, Нидерланды, 22 апреля 2019, 08:47 — REGNUM  ПСВ одержал победу над «АДО Ден Хааг» в матче 31-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе ПСВ голы забили защитник Дензел Дюмфрис и нападающие Люк де Йонг и Дониэлл Мален. У «АДО Ден Хааг» единственный мяч забил экс-форвард московского ЦСКА Томаш Нецид.

На сегодняшний день ПСВ занимает второе место в чемпионате Голландии, на счету команды 77 очков в 31 матче. «АДО Ден Хааг» идёт на 12-м месте, имея в активе 36 очков после 31 матча.

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