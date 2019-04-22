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34 очка Леонарда помогли «Торонто» обыграть «Орландо»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 107:85

Орландо, США, 22 апреля 2019, 08:13 — REGNUM  «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Орландо Мэджик» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 107:85.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, набравший 34 очка.

Таким образом, «Торонто» упрочил своё преимущество в серии — 3:1. Следующий матч пройдёт 24 апреля в Торонто.

«Орландо Мэджик» (Орландо) — «Торонто Рэпторс» (Торонто) — 85:107 (26:28, 16:30, 28:24, 15:25).

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