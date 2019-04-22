Понедельник, 22 Апреля 2019 года
08:08:08 МСК

«Бостон» вышел во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Индиану»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 110:106

Индианаполис, США, 22 апреля 2019, 08:07 — REGNUM  «Бостон Селтикс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 110:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Боян Богданович, набравший 22 очка. В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Гордон Хэйворд, набравший 20 очков.

Таким образом, «Бостон» одержал победу в серии со счётом 4−0 и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА.

«Индиана Пэйсерс» (Индианаполис) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37).

Читайте также: «Портленд» упрочил преимущество в серии с «Оклахомой»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить