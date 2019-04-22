«Бостон» вышел во второй раунд плей-офф НБА, обыграв «Индиану»

Индианаполис, США, , 08:07 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 110:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Индианы» Боян Богданович, набравший 22 очка. В составе «Бостона» наибольшую результативность показал форвард Гордон Хэйворд, набравший 20 очков.

Таким образом, «Бостон» одержал победу в серии со счётом 4−0 и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА.

«Индиана Пэйсерс» (Индианаполис) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 106:110 (23:21, 26:26, 23:26, 34:37).

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