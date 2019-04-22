«Портленд» упрочил преимущество в серии с «Оклахомой»

Оклахома-сити, США, , 08:00 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 111:98.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Оклахомы» Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов. В составе «Портленда» наибольшую результативность показал защитник Си Джей Макколлум, набравший 27 очков.

Таким образом, «Портленд» упрочил преимущество в серии — 3:1. Следующий матч состоится 24 апреля в Портленде.

«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — 98:111 (24:26, 22:24, 22:29, 30:32).

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