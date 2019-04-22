Эль-Кувейт, , 08:00 — REGNUM

Спортсмен из Казахстана Виталий Худяков завоевал первое место на чемпионате Азии в Кувейте по плаванию на открытой воде, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Казахстанский пловец завоевал золото на дистанции 10 км. В этом же виде программы Лев Черепанов из Казахстана занял третье место. Отмечается, что чемпионат разыгрывал две лицензии на Олимпиаду — по одной у мужчин и женщин на дистанции 10 км.

Главный тренер команды Казахстана по плаванию на открытой воде Николай Загриценко отметил, что старт в Кувейте дался спортсменом нелегко.

«Большая волна, сильная жара, кусающие спортсменов моллюски. Хорошо хоть вода была не сильно жаркой. У нас это можно описать двумя словами — тяжелая вода», — добавил главный тренер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля спортсмен из Казахстана Дмитрий Баландин завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом на международном турнире по плаванию в Словении.

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