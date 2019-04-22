«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» благодаря 33 очкам Дюранта

Лос-Анджелес, США, , 07:48 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 113:105.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 33 очка. Кроме того, защитник Клэй Томпсон набрал 32 очка.

Таким образом, «Голден Стэйт» вышел вперёд серии — 3:1. Следующий матч состоится 25 апреля в Окленде.

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 105:113 (22:32, 32:30 30:25, 21:26).

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