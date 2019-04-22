Форвард «Вашингтона» Оши перенёс операцию на сломанной ключице

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши перенёс операцию на сломанной ключице. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Оши получил травму в четвёртом матче серии против «Каролины Харрикейнз», неудачно упав на борт после толчка со стороны форварда соперников Уоррена Фёгеле. Позже у него диагностировали перелом ключицы.

Отмечается, что Оши выбыл из строя на неопределённый срок и с высокой вероятностью пропустит оставшуюся часть сезона.

Напомним, «Вашингтон» ведёт в серии с «Каролиной» со счётом 3:2. В пятом матче «Кэпиталз» разгромили соперников со счётом 6:0.

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