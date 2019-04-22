Лос-Анджелес, США, , 07:15 — REGNUM

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Сиэтлом» в матче американского чемпионата MLS. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лос-Анджелеса» дубль оформил нападающий Карлос Вела, ещё по голу забили Эдуард Атуэста и Кристиан Рамирес. У «Сиэтла» единственный точный удар нанёс полузащитник Гарри Шипл.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает первое место в чемпионате MLS, на счету команды 22 очка в девяти матчах. «Сиэтл» идёт на третьем месте, имея в активе 16 очков после семи матчей.

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