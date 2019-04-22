Валенсия, Испания, , 07:06 — REGNUM Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев избежал серьёзной травмы в матче с «Бетисом». Об этом 22 апреля сообщается на сайте клуба.

Черышев прошёл предварительное медицинское обследование после матча, которое показало, что футболист избежал разрыва связок колена. У него выявлено растяжение.

Отмечается, что в ближайшее время Черышеву предстоит пройти углубленное обследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Валенсия» одержала победу над «Бетисом» в матче 33-го тура чемпионата Испании со счётом 2:1. Черышев вышел в стартовом составе, но был заменён на 34-й минуте из-за травмы колена.

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