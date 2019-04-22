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Фоньини выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в финале Лайовича

Спорт

Встреча вершилась со счётом 6:3, 6:4

Монте-Карло, Монако, 22 апреля 2019, 06:42 — REGNUM  Итальянский теннисист Фабио Фоньини одержал победу над представителем Сербии Душаном Лайовичем в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча, продолжавшаяся 1 час 38 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Фоньини ни разу не подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и два брейка.

Ранее в полуфинале турнира Фоньини обыграл вторую ракетку испанца Рафаэля Надаля, а Лайович был сильнее российского теннисиста Даниила Медведева.

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