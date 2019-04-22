Мадрид, , 06:33 — REGNUM

Мадридский «Реал» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Реала» хет-трик оформил нападающий Карим Бензема. Голевыми передачами отметились Марко Асенсио, Лука Модрич и Гарет Бэйл.

На сегодняшний день «Реал» занимает третье место в чемпионате Испании, на счету команды 64 очка в 33 матчах. «Атлетик» идёт на седьмом месте, имея в активе 46 очков после 33 матчей.

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