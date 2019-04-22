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Дубль Гуэдеша помог «Валенсии» обыграть «Бетис»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Севилья, Испания, 22 апреля 2019, 06:21 — REGNUM  «Валенсия» одержала победу над «Бетисом» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Валенсии» дубль оформил полузащитник Гонсалу Гуэдеш. У «Бетиса» единственный точный удар нанёс хавбек Джованни Ло Чельсо, реализовавший пенальти.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе, однако был заменён на 34-й минуте из-за травмы.

На сегодняшний день «Валенсия» занимает шестое место в чемпионате Испании, на счету команды 52 очка в 33 матчах. «Бетис» идёт на девятом месте, имея в активе 43 очка после 33 матчей.

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