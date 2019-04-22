ПСЖ обыграл «Монако» благодаря хет-трику Мбаппе, Головин забил гол

Париж, , 06:14 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе ПСЖ хет-трик оформил нападающий Килиан Мбаппе. У «Монако» единственный точный удар нанёс российский полузащитник Александр Головин.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, на счету команды 84 очка в 33 матчах. «Нант» идёт на 13-м месте, имея в активе 40 очков после 33 матчей.

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