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«Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛ

Спорт

Екатеринбургский «Урал» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков

«Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛ
Владислав Фальшивомонетчик
Стадион «Екатеринбург Арена»

Екатеринбург, 21 апреля 2019, 23:54 — REGNUM  Футболисты екатеринбургского «Урала» переиграли казанский «Рубин» в домашнем матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Андрей Егорычев и Эрик Бикфалви, у гостей единственный мяч забил Дмитрий Полоз.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России екатеринбургский «Урал» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Клуб «Рубин», набравший также 30 баллов, находится на десятой позиции.

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