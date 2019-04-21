«Спартак» переиграл «Енисей» в матче чемпионата России

Москва, , 21:37 — REGNUM Футбольный московский клуб «Спартак» на своем поле переиграл красноярский «Енисей» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 21 апреля на «Открытие-Арене» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Николай Рассказов и Аяз Гулиев.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Клуб «Енисей», набравший 13 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

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