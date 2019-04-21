«Астана» переиграла «Енисей» с 20 очками О’Брайена в Единой лиге ВТБ

Астана, , 15:58 — REGNUM Баскетбольный казахский клуб «Астана» нанес поражение красноярской команде «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла на паркете «СК Велотрек» в Нур-Султане и завершилась со счетом 93:85 (17:28, 26:22, 24:23, 26:12) в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча стал ирландский защитник «Астаны» Джей Джей О'Брайен, набравший в матче 20 очков. Еще 17 очков на счету другого защитника клуба американца Майкла Дженкинса.

У «Енисея» самым результативным стал атакующий защитник Денис Захаров, набравший во встрече 19 очков. Ещё 17 очков набрал коллега Захарова по клубу латвийский центровой Мартиньш Мейерс.

Отметим, этой победой «Астана» упрочила свою пятую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Енисей» на десятом месте.