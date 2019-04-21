«Леванте» и «Эспаньол» разделили очки в матче испанской Примеры

Валенсия, Испания, , 15:37 — REGNUM Футбольный клуб из Валенсии «Леванте» и команда «Эспаньол» из Барселоны не смогли выявить победителя в матче 33-го тура испанской Примеры.

Игра, проходившая на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия», закончилась со счетом 2:2.

Счет на 16-й минуте встречи открыл нападающий гостей Борха Иглесиас и хозяева смогли его сравнять только ко второй половине второго периода, когда их защитник Рубен Везу на 62-й минуте оправил мяч в ворота соперника.

Уже буквально через три минуты «Эспаньол» снова вышел вперед, после гола полузащитника Марко Рока, однако на 72-йминуте хавбек «Леванте» снова счет сравнял, приведя его к итоговому состоянию.

Стоит отметить, что на 74-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления хавбека Рубена Рочины, однако это не помогло «Эспаньолу» победить.

По итогам встречи «Леванте» с 34 очками находится на шестнадцатом месте турнирной таблицы испанского чемпионата по футболу. «Эспаньол» с 42 очками на десятой строчке.