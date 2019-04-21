Роли, США, , 15:25 — REGNUM

Российский нападающий хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что он надеется восстановится и помочь своей команде в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона с клубом «Вашингтон Кэпиталз», его слова приводит 21 апреля официальный сайт НХЛ

Российский хоккеист вынужден был пропустить пятый матч серии из-за сотрясения мозга. Однако надеется, что сможет выйти на лед в шестом.

«Я себя хорошо чувствую и надеюсь сыграть в следующем матче», — заявил Свечников.

Отметим, Андрей Свечников получил повреждение в драке с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьей игре серии 15 апреля, когда сбросивший краги Овечкин в несколько ударов уложил соперника на лед. Свечников смог подняться только с помощью медиков и товарищей по команде.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 апреля, хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» нанес разгромное поражение всухую команде «Каролина Харрикейнз» в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона со счетом 6:0 и повел в серии 3−2.