Карпин заявил, что «Оренбург» забил второй гол «Ростову» из офсайда

Оренбург, , 10:54 — REGNUM Второй гол, который записал на свой счёт «Оренбург» в матче с «Ростовом», был забит из офсайда. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин.

«Что касается игры, претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий — пошли в атаку и соперник этим воспользовался. Еще раз скажу — больших претензий к команде нет», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что матч на стадионе «Газовик» в Оренбурге завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

«Ростов» потерял одну позицию в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Карпина расположились на седьмой строчке, пропустив вперёд «Оренбург». При этом в активе команд равное количество набранных очков.

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