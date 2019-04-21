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Кроуфорд защитили свой титул чемпиона WBO

Спорт

Сопернику американца был засчитан технический нокаут в шестом раунде

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2019, 10:36 — REGNUM  Американский боксер Теренс Кроуфорд защитил свой титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, победив досрочно представителя Британии Амира Хана в рамках вечера бокса, проходившего в Нью-Йорке.

Поединок был остановлен в шестом раунде, когда судья засчитал Хану технический нокаут.

Это 35-я победа (26 нокаутом) 31-летнего Кроуфорда, который не потерпел ни одного поражения. Для Амира Хана это пятое поражение при 33 победах (20 нокаутом).

Отметим, это вторая, ставшая также успешной, защита титула Теренсом Кроуфоржом, ранее, в октябре 2018 года он также техническим нокаутом одолел Хосе Бенавидеса, также, как и Амир Хан, претендовавшего на звание чемпиона WBO в полусреднем весе.

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