Александр Радулов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Торонто, Канада, , 10:05 — REGNUM Российский форвард хоккейной команды «Даллас Старз» Александр Радулов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, имена трех лучших хоккеистов дня названы 21 апреля на официальном сайте лиги.

Радулов стал третьим в списке за дубль, оформленный им в пятом матче первого раунда плей-офф лиги, в матче его команды с клубом «Нэшивлл Предаторз» (5:3 в матче и 3−2 в серии в пользу «Далласа»).

Первой звездой дня стал нападающий команды «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц, который оформил хет-трик в победном для его клуба матче с хоккеистами «Виннипег Джетс» (3:2 в матче и 4−2 в серии в пользу «Сент-Луиса»), после победы в котором команда «Сент-Луис» вышла во второй раунд плей-офф.

Второй звездой дня признан шведский форвард команды «Вашингтон Кэпиталз» Никла Бэкстрём, который набрал 4 (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка в матче с командой «Каролина Харрикейнз» (6:0 в матче, 3−2 в серии в пользу «Вашингтона»).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в победном матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Каролины» российский нападающий столичного американского клуба Александр Овечкин отметился двумя шайбами и одной результативной передачей.