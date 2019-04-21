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«Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, счет в серии стал 3-0

Спорт

104:101 (30:28, 25:22, 21:24, 25:30) в матче и 3-1 в серии в пользу «Хьюстона»

Солт-Лейк-Сити, США, 21 апреля 2019, 09:45 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» переиграл баскетболистов «Юта Джаз» в третьем матче первой серии плей-офф НБА нынешнего сезона.

Встреча проходила на домашней площадке «Юты» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счетом 104:101 (30:28, 25:22, 21:24, 25:30) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донаван Митчелл, набравший 34 очка за матч.

Наиболее результативным у победителей оказался защитник Деймс Харден, который оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 10 результативными передачами. Его коллега по клубу Крис Пол смог набрать за игру 18 очков.

Отметим, по итогам матча «Хьюстон» ведёт в серии первого раунда плей-офф НБА с счетом 3−0 и от победы в серии команду отделяет одна победа. Следующая встреча пройдёт также в Солт-Лейк-Сити 23 апреля.

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