«Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, счет в серии стал 3-0

Солт-Лейк-Сити, США, , 09:45 — REGNUM Баскетбольный клуб «Хьюстон Рокетс» переиграл баскетболистов «Юта Джаз» в третьем матче первой серии плей-офф НБА нынешнего сезона.

Встреча проходила на домашней площадке «Юты» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счетом 104:101 (30:28, 25:22, 21:24, 25:30) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Юты» Донаван Митчелл, набравший 34 очка за матч.

Наиболее результативным у победителей оказался защитник Деймс Харден, который оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 10 результативными передачами. Его коллега по клубу Крис Пол смог набрать за игру 18 очков.

Отметим, по итогам матча «Хьюстон» ведёт в серии первого раунда плей-офф НБА с счетом 3−0 и от победы в серии команду отделяет одна победа. Следующая встреча пройдёт также в Солт-Лейк-Сити 23 апреля.