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«Даллас» обыграл «Нэшвилл» с дублем Радулова и повел в серии со счетом 3-2

Спорт

5:3 в матче и 3-2 в серии в пользу «Далласа»

Нашвилл, США, 21 апреля 2019, 09:39 — REGNUM  Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл хоккеистов «Нэшвилл Предаторз» в пятом матче первой серии плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Игра, проходившая на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле, закончилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

У победителей голы на счету оформивших в матче дубли Джейсона Дикинсона (14-я и 42-я минуты) и российского нападающего «Далласа» Александра Радулов (21-я и 28-я), ещё одну шайбу забросил Тайлер Сегин (36-я).

У их оппонентов шайбами отметились Рокко Гримальди (7-я), Райан Джохансен (30-я) и Кайл Туррис (43-я).

Этот дубль Радулова в плей-офф стал вторым случаем в карьере российского форварда, когда он забивает в плей-офф более одной шайбы за игру. Предыдущий был в дебютном для Радулова в плей-офф НХЛ 2007 году, когда он, играя за «Нэшвилл» в первом раунде плей-офф, забросил две шайбы в ворота «Сан-Хосе Шаркс».

Отметим, по итогам встречи «Даллас» повел в серии со счетом 3−2. Следующая игра пройдет 23 апреля на домашнем льду «Далласа».

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