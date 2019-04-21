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«Милуоки» выиграл у «Детройта» в НБА и повел в серии со счетом 3-0

Спорт

119:103 и 3-0 в серии в пользу «Милуоки»

Детройт, США, 21 апреля 2019, 09:35 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно переиграл команду «Детройт Пистонс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

Встреча, прошедшая на площадке «Литтл Сизарс-арены» в Детройте, завершилась со счетом 119:103 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком матча стал нападающий хозяев Блэйк Гриффин, набравший 27 очков за игру. Его партнер по клубу Андре Драммонд оформил в матче дабл-дабл с 12 очками и 12 подборами.

Самыми результативным в составе победителей стал нападающий Крис Миддлтон, который смог набрать в матче 20 очков. На счету его коллег по клубу Эрик Бледсо и Брук Лопес по 19 очков.

Отметим, по итогам матча «Милуоки» ведет в серии со счетом 3−0 и находится в шаге от выхода во второй круг. Следующая встреча команд пройдет также в Детройте и состоится 23 апреля.

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