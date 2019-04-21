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«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и выиграл в серии

Спорт

3:2 в матче и 4-2 в серии в пользу «Сент-Луиса»

Сент-Луис, США, 21 апреля 2019, 09:14 — REGNUM  Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» нанес поражение хоккеистам «Виннипег Джетс» в шестом матче первой серии плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Встреча прошла на паркете «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все три шайбы у победителей на счету форварда Джейдена Шварца (1-я, 33-я, 44-я минуты).

У их оппонентов шайбы в свой актив записали Дастин Бафлин (53-я) и Брайан Литтл (60-я в большинстве).

Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барабашёв, а также защитник «Виннипега» Иван Задоров не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Сент-Луис» одержал победу в серии со счетом 4−2 и вышел во второй круг плей-офф, где его соперником станет победитель противостояния между клубами «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз».

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