«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и выиграл в серии

Сент-Луис, США, , 09:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» нанес поражение хоккеистам «Виннипег Джетс» в шестом матче первой серии плей-офф НХЛ нынешнего сезона.

Встреча прошла на паркете «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все три шайбы у победителей на счету форварда Джейдена Шварца (1-я, 33-я, 44-я минуты).

У их оппонентов шайбы в свой актив записали Дастин Бафлин (53-я) и Брайан Литтл (60-я в большинстве).

Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барабашёв, а также защитник «Виннипега» Иван Задоров не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Сент-Луис» одержал победу в серии со счетом 4−2 и вышел во второй круг плей-офф, где его соперником станет победитель противостояния между клубами «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз».