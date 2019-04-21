«Филадельфия» обыграла «Бруклин» в НБА и ведет в серии со счетом 3-1

Нью-Йорк, США, , 08:56 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» обыграл команду «Бруклин Нетс» в четвертом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА.

Встреча прошла на паркете «Барклайс-центра» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 112:108 (33:24, 30:33, 28:28, 17:27) в пользу гостей.

Наиболее результативным у победителей оказался камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший в матче дабл-дабл с 31 очком и 16 подборами. Его коллега по клубу Тобайс Харрис набрал в игре 24 очка.

У «Бруклина» самым результативным стал атакующий защитник Карис Лаверт, который смог набрать в игре 25 очков.

Отметим, по итогам встречи «Филадельфия» ведет в первом раунде плей-офф НБА со счетом 3−1 и находится в шаге от победы в серии. Следующий матч состоится в Филадельфии 24 апреля.