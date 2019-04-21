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Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе

Спорт

Температура воздуха в столице России приблизится к рекордным показателям

Синоптики обещают в Москве летнее тепло на следующей неделе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Весна в Москве. Пречистенская набережная

Москва, 21 апреля 2019, 07:48 — REGNUM  В начале следующей неделе в Москву придет по-настоящему летнее тепло, сообщил 21 апреля специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Как считает специалист, чьи слова приводит РИА Новости, такая теплая погода станет следствием того, что в Центральную Россию придет антициклон со стороны Балтики.

«Его ядро накроет Москву», — рассказал Евгений Тишковец и добавил, что в результате этого в столице России ожидается «шикарная погода».

В Москве будет всю неделю солнечно, сухо со слабым ветром. К четвергу температура воздуха составит днем +19 +24 градуса, ночью +5 +10 градусов выше нуля.

Также, по словам Тишковца, температура воздуха в столице России приблизится к рекордным показателям.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики Гидрометцентра рассказали, что 21 апреля воздух в столице прогреется до +18 градусов.

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