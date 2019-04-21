«Хоффенхайм» обыграл «Шальке» в Бундеслиге с крупным счетом

Гельзенкирхен, Германия, , 07:25 — REGNUM Футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с крупным счетом футболистам «Шальке-04» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Игра, проходившая на поле стадиона «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене, закончилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей голы на счету оформившего в матче дубль Исхака Бельфодиля (25-я и 80-я минуты), Андрея Крамарича (45-я), Адама Салаи (65-я) и Надима Амири (73-я).

У их оппонентов мячами отметились Даниэль Калиджури (60-я) и Гвидо Бургшталлер (90-я).

Отметим, по итогам встречи «Хоффенхайм» с 50 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, которое дает ему возможность принять участие в Лиге Европы. «Шальке» с 27 очками на пятнадцатом месте.