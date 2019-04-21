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«Рома» и «Интер» сыграли вничью в итальянской серии А

Спорт

1:1...

Милан, Италия, 21 апреля 2019, 07:14 — REGNUM  Футбольный клуб «Рома» и миланская команда «Интер» не смогли выявить победителя в матче 33-го тура серии А итальянского футбольного чемпионата.

Игра, проходившая на поле миланского стадиона «Сан-Сиро», закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард гостей Стефан Эль-Шаарави, нанесший точный удар по воротам хозяев на 14-й минуте встречи. Хозяева не остались в долгу и сравняли счет в середине второго тайма, автором ответного гола стал хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич (61-я).

Отметим, по итогам матча беспроигрышные серии обеих команд достигли четырех подряд игр. «Интер» с 61 очком находится на третьем месте турнирной таблицы серии А. «Рома» с 55 очками — на пятом.

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Футбол
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