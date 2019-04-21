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Кубок спортивной федерации тхэквондо Демида Момота проходит в Петербурге

Спорт

20 апреля в Санкт-Петербурге начались соревнования по тхэквондо

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Кубок спортивной федерации тхэквондо Демида Момота проходит в Петербурге
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Санкт-Петербург, 21 апреля 2019, 01:34 — REGNUM  В 2019 году Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота проходит уже в седьмой раз. Соревнования открываются 20 апреля на базе СПб ГБУ СШОР «Комета».

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Турнир имеет статус единственного в своём роде мероприятия, объединяющего младшие возрастные группы
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Турнир имеет статус единственного в своём роде мероприятия, объединяющего младшие возрастные группы
13
Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья
16
Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья
24
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
12
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

В состав судейской коллегии вошли судьи всероссийской и международной категории. В программе соревнований встречи спортсменов 10−12 лет, 12−14 лет, 15−17 лет, 17 лет и старше. Торжественное открытие состоится в субботу 20 апреля.

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В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше
5
Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья
4
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
19
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
9
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Как сообщает Санкт-Петербургская спортивная федерация тхэквондо, турнир принимает более 800 юных спортсменов из России и зарубежья и имеет статус единственного в своём роде мероприятия, объединяющего такие возрастные группы. Соревнования проводятся в личном и командном зачёте.

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В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше
23
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
29
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
31
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
36
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

Этот турнир является стратегически важным для подготовки молодых российских спортсменов и для формирования олимпийского резерва. Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2019 год.

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В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше
Андрей Пронин © ИА REGNUM
В программе соревнований встречи спортсменов 10-12 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 17 лет и старше
39
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
31
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
27
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
7
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

На открытии Кубка, Школа Боевых Искусств Демида Момота представла выступления демонстрационных команд по тхэквондо и хапкидо, в составе которых сильнейшие мастера федераций.

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Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Кубок на призы Президента Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо Демида Момота

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regnum author Андрей Пронин
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