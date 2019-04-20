«Ротор» уступил «Армавиру» с минимальным счетом в матче ФНЛ

Волгоград, , 16:01 — REGNUM Футбольный волгоградский клуб «Ротор» проиграл команде «Армавир» в матче 32-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра, прошедшая на поле стадиона «Волгоград Арена», закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал полузащитник гостей Игорь Падерин, точно поразивший ворота соперника на 13-й минуте игры.

Отметим, данное поражение стало первым за последние шесть игр для «Ротора», клуб с 45 очками занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Армавир», у которого данная победа прервала серию без выигрышей в восемь игр подряд, с 33 очками на семнадцатом месте.