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«Ротор» уступил «Армавиру» с минимальным счетом в матче ФНЛ

Спорт

Победа гостей со счетом 1:0

Волгоград, 20 апреля 2019, 16:01 — REGNUM  Футбольный волгоградский клуб «Ротор» проиграл команде «Армавир» в матче 32-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра, прошедшая на поле стадиона «Волгоград Арена», закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал полузащитник гостей Игорь Падерин, точно поразивший ворота соперника на 13-й минуте игры.

Отметим, данное поражение стало первым за последние шесть игр для «Ротора», клуб с 45 очками занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Армавир», у которого данная победа прервала серию без выигрышей в восемь игр подряд, с 33 очками на семнадцатом месте.

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Футбол
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