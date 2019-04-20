Биатлонистка Элиза Гаспарин получила серьезную травму на тренировке

Берн, , 15:53 — REGNUM Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин упала во время тренировки на лыжах с серьезно травмировала ногу, сообщает 20 апреля официальный сайт швейцарской лыжной ассоциации Swiss-Ski.

По данным источника, исследование на томографе выявило у спортсменки повреждение стопы и разрыв внутренней коленной связки.

При это доктор ассоциации Вальтер Фрей, определил, что хирургическое вмешательство не потребуется и что в самом удачном случае биатлонистка сможет начать подготовку к следующему сезону уже в начале лета.

Сама Элиза Гаспарин, а данный момент намеревается сконцентрироваться на тренировках верхней части тела.

«Хочу укрепить мышцы плеча в ближайшие недели, чтобы предотвратить воспаление в этой области», — заявила спортсменка.

Отметим, ранее тренерский штаб сорной Швейцарии по биатлону включил Элизу Гаспарин в команду А следующего сезона.