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Биатлонистка Элиза Гаспарин получила серьезную травму на тренировке

Спорт

В самом удачном случае биатлонистка сможет начать подготовку к следующему сезону уже в начале лета

Берн, 20 апреля 2019, 15:53 — REGNUM  Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин упала во время тренировки на лыжах с серьезно травмировала ногу, сообщает 20 апреля официальный сайт швейцарской лыжной ассоциации Swiss-Ski.

По данным источника, исследование на томографе выявило у спортсменки повреждение стопы и разрыв внутренней коленной связки.

При это доктор ассоциации Вальтер Фрей, определил, что хирургическое вмешательство не потребуется и что в самом удачном случае биатлонистка сможет начать подготовку к следующему сезону уже в начале лета.

Сама Элиза Гаспарин, а данный момент намеревается сконцентрироваться на тренировках верхней части тела.

«Хочу укрепить мышцы плеча в ближайшие недели, чтобы предотвратить воспаление в этой области», — заявила спортсменка.

Отметим, ранее тренерский штаб сорной Швейцарии по биатлону включил Элизу Гаспарин в команду А следующего сезона.

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