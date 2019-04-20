Фалькао может уйти из «Монако» по окончании сезона

Монако, , 15:36 — REGNUM Колумбийский нападающий футбольного клуба «Монако» Радамаэль Фалькао допускает то, что он может покинуть свой текущий клуб по окончании нынешнего сезона. Слова футболиста об этом приводит 20 апреля официальный сайт клуба.

«Хочу завершить сезон как можно лучше. После буду думать», — заявил футболист.

Также форвард «Монако» отметил, что его текущий контракт рассчитан сроком на год и что он может и дальше играть на самом высоком уровне, как в первенстве Франции по футболу, так и в любом другом ведущем европейском чемпионате.

Отметим, в текущем сезоне Радамаэль Фалькао сыграл за «Монако» в 27 матчах и отметился в них 12 голами и тремя результативными передачами. Игрок перешел в «Монако» в 2013 году и за это время также играл на правах аренды за клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».