Томск, , 15:08 — REGNUM

Футбольный клуб «Томь» и команда из Владивостока «Луч» сыграли вничью в матче футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра, проходившая на поле томского стадиона «Труд», завершилась с нулевым счетом.

Отметим, по итогам игры «Томь» с 57 очками находится на втором месте турнирной таблицы ФНЛ, отставая от лидера — команды «Тамбов», на 4 очка. «Луч», для которого это девятая безвыигрышная встреча и третья подряд ничья без голов, с 40 очками на двенадцатой позиции.

В следующем туре «Томь» 24 апреля поедет в гости к «Сибири», а «Луч» в этот же день примет дома «Сочи».