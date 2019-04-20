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Сервисмен лыжника Колоньи арестован полицией Австрии по делу о допинге

Спорт

К самому Колоньи у полиции нет никаких претензий

Берн, 20 апреля 2019, 15:07 — REGNUM  Полицией Австрии задержан сервисмен четырехкратного олимпийского чемпиона швейцарского лыжника Дарио Колоньи, являющийся фигурантом дела о распространении допинга, сообщает 20 апреля швейцарский портал Blick.ch.

При этом, по данным источника, отмечается, что к самому Колоньи у полиции нет никаких претензий и он не подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Известно также, что сервисмен был допрошен полицией ввиду того, что он был связан с клиникой доктора Марка Шмидта, помогавшей принимать допинг спортсменам из многих стран, а затем отпущен.

Кроме этого, особо подчеркивается, что сервисмен был устроен на работу в сборную Швейцарии по лыжам только перед началом прошлого сезона.

Отметим, сам доктор Шмидт был арестован во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, который проводился в австрийском Зеефельде.

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Допинговые скандалы
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