Сервисмен лыжника Колоньи арестован полицией Австрии по делу о допинге

Берн, , 15:07 — REGNUM Полицией Австрии задержан сервисмен четырехкратного олимпийского чемпиона швейцарского лыжника Дарио Колоньи, являющийся фигурантом дела о распространении допинга, сообщает 20 апреля швейцарский портал Blick.ch.

При этом, по данным источника, отмечается, что к самому Колоньи у полиции нет никаких претензий и он не подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Известно также, что сервисмен был допрошен полицией ввиду того, что он был связан с клиникой доктора Марка Шмидта, помогавшей принимать допинг спортсменам из многих стран, а затем отпущен.

Кроме этого, особо подчеркивается, что сервисмен был устроен на работу в сборную Швейцарии по лыжам только перед началом прошлого сезона.

Отметим, сам доктор Шмидт был арестован во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, который проводился в австрийском Зеефельде.