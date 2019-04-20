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«Реал» готовится подписать c Adidas контракт на 1,6 млрд евро

Спорт

Стороны находятся на стадии согласования всех деталей нового контракта

«Реал» готовится подписать c Adidas контракт на 1,6 млрд евро
Marcos Andre
Adidas

Мадрид, 20 апреля 2019, 15:06 — REGNUM  Мадридский футбольный клуб «Реал» ведет переговоры с компанией Adidas о продлении сотрудничества, сообщает 20 апреля испанская газета Marca.

Согласно данным источника, в настоящее время стороны находятся на стадии согласования всех деталей нового контракта, который планируется согласовать до конца текущего сезона. Как считает издание, соглашение будет продлено до 2031 года, а его сумма оценивается в 1,6 млрд евро.

Таким образом за сезон «Реал» будет получать около 120 млн евро, также эта сумма может дополняться разнообразными бонусами и «Реалу» будет предложен самый выгодный клиентский контракт от Adidas.

Отметим, в текущем сезоне «Реал» выбыл из дальнейшего розыгрыша Лиги чемпионов и испанского футбольного чемпионата. Команда занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры после 32 туров, имея в активе 61 очко.

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Футбол
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