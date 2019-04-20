Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в матче РФПЛ

Уфа, , 13:55 — REGNUM Футбольный тульский клуб «Арсенал» нанес поражение команде «Уфа» в матч 24-го тура российской футбольной Премьер-лиги.

Игра, проходившая на поле стадиона «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет на 3-й минуте матча открыл защитник тульской команды Зелимхан Бакаев.

Затем на 24-й минуте его коллега по команде Игорь Горбатенко удвоил счет, увеличив преимущество своей команды, а на 38-й хозяева усилиями нигерийского форварда «Уфы» Сильвестра Игбуна смогли отыграть один мяч.

Отметим, по итогам матча тульский «Арсенал» с 35 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа», для которой это поражение первое с момента назначения главным тренером команды Вадима Евсеева 27 марта 2019 года.