«Зенит» определился с формой на матч с «Краснодаром»

Краснодар, , 13:47 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» выбрал форму на матч 24-го тура российской футбольной Премьер-лиги с командой «Краснодар», соответственное фото с сообщением размещено 20 апреля официальном Twitter «Зенита».

"Сегодня играем в белом!», — говорится в прикрепленном к фотографии с соответственной игровой футболистов формой сообщении. Вратарь сине-бело-голубых проведет матч в форме салатового цвета.

Отметим, матч 24-го тура РФПЛ между санкт-петербургским клубом «Зенит» и командой «Краснодар» состоится 20 апреля на поле арены «Краснодар» и начнется в 21:00 мск.

Напомним, «Зенит» с 48 очками является лидером чемпионата РФПЛ после прошедших 23 туров. «Краснодар» с 42 очками занимает третье место.