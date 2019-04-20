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Восемь игроков, участвовавших в плей-офф КХЛ, вызваны в сборную России

Спорт

Это семь игроков ЦСКА и один — «Авангарда»

Москва, 20 апреля 2019, 13:04 — REGNUM  Восемь участвовавших в плей-офф Континентальной хоккейной лиги хоккеистов вызваны в российскую национальную хоккейную сборную для подготовки команды к матчам чемпионата Мира по хоккею, сообщает 20 апреля пресс-служба Федерации Хоккея России (ФХР).

Согласно информации пресс-службы, приглашение получили семь игроков московской команды ЦСКА: нападающие Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин и Кирилл Капризов, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский и вратарь Илья Сорокин. Ещё один игрок — нападающий омского клуба «Авангард» Илья Михеев.

Отметим, чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная России на нем будет участвовать в одной группе с Австрией, Италией, Латвией, Норвегией, Чехией, Швецией и Швейцарией.

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