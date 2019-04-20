СМИ: «Ювентус» намеревается купить хавбека «Реала» Иско за 85 млн евро

Турин, Италия, , 12:47 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» может приобрести в свой состав полузащитника мадридской команды «Реал» Иско, сообщает 20 апреля Calciomercato.

Согласно информации источника, «Ювентус» рассматривает варианты приобретения себе Иско, рассчитывая, что покупка «Реалом» полузащитников Эдена Азара из «Челси» или Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур» лишит игрока стабильного игрового времени и заставит его рассматривать вариант с переходом в другую команду.

Также сообщается, что «Ювентус» готов отдать за Иско 80−85 млн евро. При этом руководство «Реала» намерено выручить за футболиста не менее 100 млн евро.

Отметим, в нынешнем сезоне футболист сыграл за «Реал» в 31 матче и отметился в них шестью голами и одной результативной передачей.