Менеджер Штыркова рассказал почему был отменен его бой с Кларком

Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Бой между российским бойцом смешанного стиля Иваном Штырков и американцем Дэвидом Кларком был отменен из-за недомогания российского спортсмена, сообщил менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин, его слова приводит 20 апреля официальный Instagram команды.

«Ночью Иван почувствовал недомогание, вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз», — рассказал Антон Глазырин и добавил, что именно из-за этого медицинский департамент UFC принял решение об отмене боя.

Кроме этого, менеджер Ивана Штыркова отметил, что несмотря на то, что такое решение является неприятным, здоровье важнее.

«Надеюсь, удастся быстро восстановиться», — заключил Антон Глазырин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее соперник Штыркова Дэвид Кларк рассказал в своем Instagarm, что его соперник попал в больницу и потому их бой на турнире UFC в Санкт-Петербурге не состоится.