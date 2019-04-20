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Главой российской делегации на Паралимпиаде-2020 в Токио утвержден Рожков

Спорт

Решение было принято на заседании исполнительного комитета ПКР

Элиста, 20 апреля 2019, 12:04 — REGNUM  Павел Рожков, являющийся председателем исполкома и вице-президентом Паралимпийского комитета России (ПКР), утвержден в качестве шефа миссии делегации России на Паралимпиаде 2020 года, которая будет проходить в Токио, сообщает 20 апреля пресс-служба ПКР.

Согласно информации пресс-службы, данное решение было принято на заседании исполнительного комитета ПКР, проходившем в Элисте.

Кроме этого, в рамках заседания исполкома ПКР прошли совместные с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) мероприятия, которые направлены на популяризацию и развитие паралимпийского спорта в Калмыкии. Также данные мероприятия были направлены и профилактику, и пропаганду нетерпимости применения допинга.

Напомним, ранее, в августе 2016 года, членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено после доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Макларена о массово применяемом допинге, якобы имеющем место в российском спорте. МПК восстановил ПКР в своих правах 15 марта 2019 года.

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Паралимпийский спорт
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